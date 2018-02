Šéfovia frakcií schválili návrh na odvolanie podpredsedu Czarneckého

Európsky parlament v Štrasburgu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. februára (TASR) - Predsedovia politických skupín v Európskom parlamente (EP) sa vo štvrtok dohodli, že predložia návrh na odvolanie poľského poslanca Ryszarda Czarneckého z podpredsedníckej funkcie v EP. Príslušný návrh chcú predložiť na budúci týždeň počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.Czarnecki by mal zároveň prísť aj o členstvo v predsedníctve europarlamentu.Poľský europoslanec je členom poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V EP patrí do frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR), za ktorú získal podpredsednícke kreslo EP.Iniciátormi návrhu na odvolanie Czarneckého sú lídri štyroch politických frakcií europarlamentu (ľudovcov, socialistov a demokratov, liberálov a zelených) Manfred Weber, Gianni Pittella, Guy Verhofstadt a Philippe Lamberts.Dôvodom ich návrhu je to, že Czarnecki použil hanlivé označenie z nacistickej éry na adresu poľskej europoslankyne Róži Thunovej, ktorá je členkou poľskej opozičnej strany Občianska platforma. Czarnecki ju začiatkom januára v súvislosti so sporom medzi Bruselom a Varšavou nazval slovom "szmalcownik". Týmto pejoratívnym pojmom sa označovali ľudia, ktorí počas nacistickej okupácie vydierali skrývajúcich sa Židov alebo Poliakov, ktorí ich chránili.Lídri politických skupín na štvrtkovej Konferencii predsedov dosiahli požadovanú väčšinu najmenej troch pätín hlasov z najmenej troch frakcií, aby navrhli odvolanie Czarneckého z podpredseníckej funkcie.Europarlament bude hlasovať o tomto návrhu na budúcu stredu (7.2.). Aby návrh prešiel, musí získať dvojtretinovú väčšinu odovzdaných hlasov. Ak sa tak stane, poslanci budú musieť neskôr zvoliť nového podpredsedu EP.V oficiálnom stanovisku Konferencie predsedov sa zdôrazňuje, že príslušný návrh nie je zameraný voči Poľsku alebo voči politickej skupine ECR, ktorej členom je Czarnecki.osobitný spravodajca TASR Jaromír Novak