Šéfovia silových rezortov Gajdoš a Kaliňák trávia sviatky s rodinou

Bratislava 26. decembra (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš trávi Vianoce s rodinou, po sviatkoch plánuje vyraziť na lyžovačku. Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák je počas vianočných sviatkov so svojimi dvoma synmi. Uviedli to pre TASR.Peter Gajdoš tvrdí, že v poslednom období prežíval náročné mesiace.povedal.Vianočné sviatky teda trávi v kruhu rodiny a návštevou najbližších – rodičov, brata, priateľov.doplnil.Prezradil, že rád lyžujedodal.Minister vnútra Robert Kaliňák trávi sviatky doma s rodinou, vzhľadom na to, že počas roka pre pracovnú vyťaženosť nemá veľa času na výchovu svojich dvoch synov.povedal. Na Štedrý deň navštívil aj hasičov v bratislavskej Petržalke.