Šéfovia vlád Japonska a Británie vyzývajú Čínu, aby tlačila na KĽDR

Ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 31. augusta (TASR) - Veľká Británia a Japonsko vyzvali dnes Čínu na využitie svojho vplyvu na nátlak na Severnú Kóreu, aby zastavila vývoj rakiet a jadrových zbraní.uviedla britská premiérka Theresa Mayová v Tokiu na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s japonským premiérom Šinzóom Abem.Mayová prišla na návštevu Japonska krátko po tom, ako Severná Kórea odpálila ponad Japonsko raketu. Uviedla, že globálne odsúdenie tohto odpálenia by mali sprevádzať aj činy. S Abem sa dohodli, že budú aj s inými spolupracovať na stupňovaní nátlaku na Severnú Kóreu vrátane urýchlenia implementácie sankcií.Čo sa týka brexitu, Mayová chce posunúť obchodné a investičné vzťahy s Japonskom naBritská premiérka sa dnes stretla v Tokiu aj s japonskými podnikateľskými lídrami v snahe rozptýliť ich obavy z dôsledkov brexitu a upevniť obchodné vzťahy v čase, keď sa jej krajina pripravuje na odchod z Európskej únie.Mayová vyslovila odhodlanie dosiahnuť to, aby z Británie bola ešte globálnejšia krajina, ktorá. "dodala.Japonsko, ktoré s EÚ rokuje o vlastnej obchodnej dohode, otvorene vyjadruje obavy z dôsledkov brexitu pre svoje firmy pôsobiace v Spojenom kráľovstve.Krátko po príchode do krajiny sa Mayovej pýtali na medializované správy, že plánuje odísť z funkcie v auguste 2019. Poprela to a zaviazala sa, že povedie Konzervatívnu stranu do parlamentných volieb v roku 2022.Theresa Mayová dnes tiež navštívila japonskú vojnovú loď, aby podčiarkla prehlbujúce sa vzťahy aj v otázkach bezpečnosti medzi oboma krajinami. Spolu s japonským ministrom obrany Icunorim Onoderom nastúpila na loď Izumo na námornej základni v Jokosuke, južne od Tokia.uviedla britská premiérka.