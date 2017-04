Seidenberg podpísal s NY Islanders jednoročnú zmluvu

Tuukka Rask a Dennis Seidenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. apríla (TASR) - Nemecký hokejista Dennis Seidenberg bude aj v budúcej sezóne pôsobiť v zámorskej NHL. Skúsený obranca a vedenie New Yorku Islanders sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Tridsaťpäťročný zadák v pondelok súhlasil s podmienkami jednoročnej zmluvy na 1,25 milióna dolárov.Seidenberg v uplynulej základnej časti patril medzi opory defenzívnych radov "". V 73 dueloch zaznamenal 5 gólov, 17 asistencií a 25 plusových bodov. Vedenie klubu bolo s jeho výkonmi spokojné aj napriek tomu, že mužstvo nepostúpilo do play off.Víťaz Stanleyho pohára z roku 2011 v drese Bostonu Bruins si predĺži sezónu na blížiacom sa svetovom šampionáte v Kolíne a Paríži (5.-21. mája). Domáce Nemecko sa predstaví v A-skupine, kde si zmeria sily aj so Slovenskom (10. mája).