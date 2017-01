Seidenberg prisľúbil účasť na tohtoročných domácich MS v hokeji

Dennis Seidenberg (v bielom) v súboji s Martinom Eratom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. januára (TASR) - Nemecký hokejista zámorského klubu NHL New York Islanders Dennis Seidenberg prisľúbil v prípade nepostupu alebo vypadnutia z play off profiligy účasť na majstrovstvách sveta 2017. Šampionát sa uskutoční v Kolíne nad Rýnom a v Paríži.povedal 35-ročný obranca pre špecializovaný denník Eishockey News k svojej účasti na šampionáte.dodal. Islanders sa momentálne nenachádzajú na mieste, ktoré zaručuje miestenku do play off. Už predtým prisľúbil účasť aj útočník Edmontonu Oilers Leon Draisaitl.Majstrovstvá sveta v Nemecku a vo Francúzsku sa uskutočnia od 5. do 21. mája. Nemci budú v skupine v Kolíne nad Rýnom súperom aj slovenských hokejistov.