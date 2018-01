Seina v Paríži dosiahla 4,82 metra, zatvoria sedem staníc rýchlovlakov

Na archívnej snímke žena hľadí na rozvodnenú rieku Seina pri katedrále Notre Dame v Paríži. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 23. januára (TASR) - Z dôvodu stúpajúcej hladiny rieky Seina v Paríži od stredy uzavrú sedem staníc prímestských rýchlovlakov RER na linke C. Informoval o tom v utorok denník Le Parisien s tým, že v dôsledku výdatných dažďov hladina Seiny dosiahla už takmer päť metrov.Ide o stanice vlakov RER, ktoré sa nachádzajú v blízkosti koryta rieky. Zavreté zostanú do piatku. O ďalšom postupe sa rozhodne v závislosti od vývoja situácie. Doprava na ostatných úsekoch linky C bude fungovať v obvyklom režime, informoval spravodajský portál 20 minutes.Parížska radnica obyvateľov mesta - najmä v oblastiach v blízkosti nábreží - upozornila, aby boli mimoriadne opatrní, keď sa pohybujú pri zaplavených nábrežiach alebo priamo po nich.Hladina Seiny v pondelok v Paríži dosiahla 4,57 metra, v utorok ráno namerali 4,82 metra a do stredy by mala podľa očakávaní vystúpiť na 5,7 metra, čo je takmer štyri metre nad jej obvyklou hladinou (dva metre).Objavili sa dokonca aj špekulácie, že ak sa súčasný trend počasia udrží, hladina Seiny by sa mohla dostať až na úroveň 6,10 metra, akú dosiahla v roku 2016. Rekord výšky hladiny Seiny z roku 1910 - 8,62 metra - však podľa odborníkov nie je ohrozený.Voda zo Seiny už v Paríži zaplavila cesty a tunely na nábrežiach. Riečna doprava, vrátane vyhliadkových plavieb, je zrušená, pretože pre vysoký stav vody v rieke nebola možná plavba popod mosty. Zaplavené sú aj mnohé záhrady a parky v blízkosti rieky. Voda začala zalievať aj niekoľko podzemných parkovísk v 12. a 13. obvode.Vysokú hladinu Seiny okrem výdatných dažďov v Paríži a okolí spôsobili jej prítoky Marne, Yonne a Armançon pritekajúce z oblastí, kde tiež výdatne prší a ich hladina je preto vysoká.Ide o pozoruhodnú akumuláciu dažďových zrážok, informoval meteorologický TV kanál Chaine Méteo.vysvetlila televízia.