Seina v Paríži začala klesať, záplavami je ohrozený región Yvelines

Muž kráča po drevenej rampe nad riekou Seina počas záplav v Paríži 26. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. januára (TASR) - Hladina rieky Seina v Paríži začala v utorok pomaly klesať po tom, ako v noci na pondelok kulminovala vo výške 5,85 metra. Informoval o tom spravodajský portál France Info.Úrad Vigicrue monitorujúci stav riek vo Francúzsku však upozornil, že v druhej polovici tohto týždňa v dôsledku ďalších zrážok dôjde po poklese opäť k miernemu stúpnutiu hladiny Seiny.Očakáva sa, že hladina rieky v Paríži bude klesať pomalšie a svoju obvyklú výšku dosiahne až do desiatich dní - pri záplavách v roku 2016 návrat do normálu trval šesť dní.Kým povodňová situácia v Paríži sa stabilizovala, hladina Seiny v departemente Yvelines v regióne Ile-de-France bude stúpať až do polovice týždňa. Z tejto oblasti hlásia vysoký stav riek Marne, Seina a Oise.Služba Météo France v utorok informovala, že v dôsledku vysokej hladiny riek platí v 12 departementoch naďalej druhý stupeň pohotovosti pred povodňami.Záplavy v povodí Seiny a na jej prítokoch spôsobili menšie škody a zasiahli menej ľudí ako povodne z roku 2016, uviedol v utorok minister hospodárstva Bruno Le Maire, keď sa v Paríži stretol s predstaviteľmi poisťovní, ktorých požiadal o ústretovosť voči poškodeným a čo najrýchlejšie vybavenie ich prípadov.