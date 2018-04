Sekera bude kapitán na hokejových MS

Na snímke Andrej Sekera, archívny záber. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Nitra 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vezú v príprave na MS na víťaznej vlne. Piatková výhra 4:0 nad Francúzskom bola už ich šiestou v rade. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan bol s ich výkonom nadmieru spokojný. Po stretnutí prezradil, že Andrej Sekera bude mať na MS v Dánsku na drese kapitánske "céčko".Šatan to potvrdil po zápase v mixzóne a dodal, že asistentmi Sekeru budú Ladislav Nagy a Dominik Graňák.prezradil Sekera.Generálny manažér vzápätí informoval aj o ďalších zmenách, ktoré realizačný tím urobí:Šatana okrem dobrej hry slovenského tímu potešili najmä hráči, ktorí prišli do tímu ako poslední.Jedným z nich bol Marcel Haščák, ktorý si výborne rozumel v útoku s Jurajom Mikúšom a Martinom Bakošom:Haščák sa v zápase presadil gólovo dvakrát, na vlaňajšom svetovom šampionáte sa mu strelecky nedarilo. Do dejiska MS mu vtedy neprišli hokejky a na tie požičané si nevedel zvyknúť.uzavrel s úsmevom čerstvý držiteľ titulu v českej extralige.Haščákov spoluhráč z Brna Marek Čiliak vychytal proti Francúzom čisté konto a pre MS je vážnym adeptom na post brankárskej jednotky.povedal Čiliak.