Sekera bude so zraneným kolenom chýbať Edmontonu 6 až 9 mesiacov

Na archívnej snímke je Andrej Sekera.

Edmonton 16. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera má roztrhnuté krížne väzy v kolene a musí sa podrobiť operačnému zákroku. Zámorskému tímu NHL Edmontonu Oilers tak bude chýbať šesť až deväť mesiacov. Informoval o tom generálny manažér klubu Peter Chiarelli.Tridsaťročný zadák sa zranil v piatom zápase druhého kola play off NHL po tom, ako ho na mantinel tvrdo narazil kapitán Anaheimu Ducks Ryan Getzlaf. Do zvyšku série už nenastúpil a nemohol ani posilniť Slovensko na majstrovstvách sveta v Nemecku a vo Francúzsku. Oilers napokon vypadli s Ducks v sedemzápasovej sérii. Sekera tak určite nestihne úvod sezóny 2017/18, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku.Sekera patril k pilierom obrany "olejárov". V základnej časti odohral 80 zápasov, v ktorých dal osem gólov a pripísal si 35 bodov. V 11 dueloch play off strelil dva góly, pridal asistenciu a patril k najvyťaženejším hráčom Oilers.