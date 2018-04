Sekera chce napriek problémom s kolenom štartovať na MS v Dánsku

Andrej Sekera v drese Edmontonu Oilers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edmonton 9. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera chce napriek zdravotným problémom štartovať na májových MS v Dánsku. Zadák Edmontonu utrpel pred týždňom v zápase s Minnesotou menšie zranenie kolena a vynechal záverečné dva duely v základnej časti NHL.povedal Sekera pre zámorské médiá.Vicemajster sveta z Helsínk 2012 naskočil do sezóny až pred Vianocami, keďže sa zotavoval po jarnej operácii kolena. Dlhšie mu trvalo, kým sa dostal do správneho zápasového tempa, ku koncu ročníka jeho forma stúpala, no zabrzdilo ho opäť zranenie. "Bolo to frustrujúce, ťažko sa naskakovalo späť do rozbehnutého kolotoča, no zranenia sú súčasťou hokeja. Tento rok som toho veľa neodohral, takže bolo mojím plánom ísť na majstrovstvá sveta," dodal pre nhl.com skúsený obranca "olejárov", ktorí už dávnejšie prišli o šancu postúpiť do play off.Sekera by sa mohol k národnému tímu pripojiť v najbližších týždňoch. Naposledy nastúpil v reprezentácii na MS 2016 v Petrohrade, kde bol jej kapitán.