Sekera sa po piatich mesiacoch objavil na tréningu Edmontonu

Na archívnej snímke zľava: Taylor Hall (9) za New Jersey Devils' a Andrej Sekera (2) za Edmonton Oilers'. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edmonton 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera sa predstavil na stredajšom tréningu klubu zámorskej NHL Edmonton Oilers. Ako uviedol portál cbssports.com, na ľade korčuľoval s niekoľkými ďalšími spoluhráčmi, ktorí mali zdravotné problémy.Tridsaťjedenročný zadák absolvoval v máji operáciu natrhnutých väzov v kolene a lekárska prognóza hovorila vtedy o šesť až deväťmesačnej rekonvalescencii. Jeho stredajší tréning však naznačuje zlepšenie a možný návrat do zápasov v skoršom termíne.Sekera prišiel do Edmontonu ako voľný hráč v roku 2015 a zaradil sa medzi lídrov obrany. V uplynulom ročníku odohral 80 zápasov, v ktorých zaznamenal 35 bodov (8+27). V NHL nastúpil v dresoch Buffala, Caroliny, LA Kings a Oilers dokopy na 647 duelov a nazbieral v nich 224 bodov (45+179). V play off pridal 19 štartov a štyri body (2+2). Na konte má striebro z MS 2012 v Helsinkách, vlani s Tímom Európy postúpil do finále Svetového pohára v Toronte.