Selce,v ktorých 80 rodín nesie meno Mesík,preslávili skoky na lyžiach

Selce 3. februára (TASR) – Na Slovensku sú tri obce, ktoré sa volajú rovnako - Selce. Jedna je v okrese Poltár, druhá v okrese Krupina a tá najväčšia je v Banskobystrickom okrese. Preslávili ju aj skoky na lyžiach, pochádza odtiaľ bývalý slovenský reprezentant v tomto športe Martin Mesík. Toto priezvisko vôbec je v dedine najrozšírenejšie, takmer osem desiatok rodín je jeho nositeľom.poznamenal miestny rímskokatolícky farár Gabriel Brendza, ktorý vyučuje cirkevné dejiny v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.Prvá písomná zmienka o Selciach je doložená z roku 1332 s názvom Omnes Sancti de Zolio (Všetci svätí - patrocínium kostola). V tom čase tam už bola fara i kostol postavený zásluhou zvolenského župana Dônča. Ďalšia správa o názve obce sa nachádza v prílohe výsadnej listiny, ktorú vydal kráľ Karol Róbert v roku 1340. V nej sú to Scelce, neskôr Zelcze, potom Selecz až po dnešný názov. Zhruba od polovice 13. storočia Selce patrili ako poľnohospodárska usadlosť Ľupčianskemu hradu. Podľa listiny z roku 1443 až do 18. storočia bola správcom majera rodina Seleckých. Ich rodinný erb sa stal základom aj toho obecného.Názov dediny je odvodený od staroslovanského termínu selo - Selce, vo význame osada. Táto kedysi zemianska usadlosť vždy bola samostatná dedina. V Banskobystrickom okrese v súčasnosti patrí k tým väčším, má okolo 2160 obyvateľov.konštatoval miestny farár s tým, že na sviatky býva kostol plný.Dedina je známa aj významnou chránenou archeologickou lokalitou Hrádok. Odborná literatúra z 30. rokov 20. storočia ju uvádza ako nálezisko rímskych mincí a šperkov.Dedina Selce patrí k väčším v Banskobystrickom okrese, má približne 2160 obyvateľov, svoje zdravotné stredisko so všeobecným lekárom, pediatrom a stomatológom, farský úrad, základnú i materskú školu. Ich služby využívajú i obyvatelia blízkych obcí Baláže a Priechod, dokonca i obyvatelia blízkej banskobystrickej mestskej časti Sásová.Obec sa môže popýšiť aj lyžiarskym strediskom Selce-Čachovo, ktoré v zime vyhľadávajú ľudia z blízkeho či širokého okolia. V dnešnú sobotu od 11.00 h aj Majstrovstvami Slovenska žiakov v skokoch na lyžiach s medzinárodnou účasťou. V časti Dubiny, kde sa konajú, súťažia malí skokani zo Slovenska, Čiech a Poľska. Podľa starostu Jána Kupca sa prihlásilo 36 súťažiacich.V stredisku Selce–Čachovo, ktoré ponúka i večerné lyžovanie, sú v súčasnosti v prevádzke všetky vleky a na zjazdovkách bolo aspoň v piatok (2.2.) okolo 50 až 60 centimetrov upraveného snehu. Tamojší detský areál každoročne v hojnom počte využívajú malí lyžiari v rámci výcvikov škôlok a škôl.Ako vedúci strediska Dušan Mesík ešte na začiatku lyžiarskej sezóny konštatoval pre TASR, verí, že túto zimnú sezónu prekonajú návštevnosť okolo 25.000 lyžiarov. Toľkí totiž k nim počas poslednej sezóny zavítali a lyžovačku si pochvaľovali. Všetko však závisí od počasia. Bežkári si v prípade vhodných snehových podmienok môžu prísť na svoje na tratiach okolo Selčianskeho dielu alebo na trase cez Selčiansku dolinu.V Selciach majú i horský hotel s tradičnou slovenskou kuchyňou, minifarmou so zvieratkami, salašom a predajom vlastných ovčích bioproduktov.poznamenal starosta Ján Kupec.Z obce Selce mladé rodiny neodchádzajú, zostávajú a ľudí pribúda. Ako tvrdí miestny rímskokatolícky farár Gabriel Brendza, ktorý je už 17 rokov zžitý s obcou a snaží sa o zachovanie vzájomného ducha farnosti a obce, ročne sa u nich narodí od 15 do 20 detí a veľmi ho to teší. Zažil i časy, keď dedina mala troch storočných občanov. V súčasnosti "držia rekord" dve 97-ročné obyvateľky.Starostu dediny Jána Kupca priaznivý demografický vývoj teší tiež, ale trápi ho nedostatočná kapacita škôlky, ktorá v súčasnosti už nepostačuje. Naposledy museli odmietnuť 13 detí, rodičia ktorých žiadali o ich umiestnenie.zdôrazňuje hlava obce.Úrad urobil verejnú architektonickú súťaž na materskú školu a zapojilo sa do nej niekoľko desiatok ateliérov. Víťazný návrh je síce na svete, ale financovanie jej výstavby zatiaľ jasné nie je. Podľa Kupca zámerom je, aby základná i materská škola sídlili, a teda v spoločnom areáli.Selce majú priemerný ročný rozpočet do jedného milióna eur. Na základnú školu ide okolo 400.000 eur, takže obec disponuje so zhruba 600.000 eurami, z čoho značnú časť pohltia položky, ako komunálny odpad či svietenie.dodáva starosta.Jedným z vlajkových podujatí obce Selce so zhruba 2160 obyvateľmi je tradičný Kutliarsky deň. Kutle sú v miestnom názvosloví držky a ak kedysi boli iba jedlom chudobných, dnes sú často držkové jedlá označované za delikatesu. Súťaž vo varení držiek, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú i obyvatelia susedných obcí, sa v tomto roku koná 9. júna v areáli miestneho ihriska.hovorí starosta Ján Kupec.Ako vysvetľuje miestny rímskokatolícky farár Gabriel Brendza, Selčania sa pôvodne venovali poľnohospodárstvu, pastierstvu, no podnebie, menej úrodná zem a nedostatok pôdy ich rýchlo prestalo živiť. Preto sa dali na remeslo a vytvorili murárske, tesárske stavebné partie.Selce sa po vojne rýchlo rozrastali, najväčší stavebný boom zažívali v 60. a 70. rokoch minulého storočia, rovnako ako blízka Banská Bystrica. Bolo treba veľa stavať a hoci selčianski majstri mali len základnú školu, podľa Brendzu svojimi praktickými skúsenosťami pokojne mohli konkurovať stavebným inžinierom.