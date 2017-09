Selfie so slonom stála muža život

Slon indický. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Petr David Josek Foto: TASR/AP/Petr David Josek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 5. septembra (TASR) - Päťdesiatštyriročný Ind si chcel urobiť spoločnú fotografiu so slonom, ale ten ho rozmliaždil.K tragickému incidentu došlo v štáte Urísa, keď sa lesníci snažili už rozrušeného slona zahnať s pomocou miestnych obyvateľov. Náhle z davu pristúpil k zvieraťu jeden muž a s mobilným telefónom si chcel s ním spraviť selfie. Slon nechcel vôbec pózovať a okamžite ho napadol. Muža ešte previezli do nemocnice, kde však ťažkým zraneniam onedlho podľahol, píše britský denník Evening Standard.V Indii zaznamenali najvyšší počet úmrtí spojených s robením si fotografických autoportrétov. V Bombaji dokonca vyhlásili zóny, v ktorých je táto fotománia zakázaná. Úrady pristúpili k reštrikciám aj po tom, ako 18-ročná žena spadla do mora a utopila sa, keď sa chcela odfotiť na hradbách turisticky obľúbenej pobrežnej bombajskej pevnosti.