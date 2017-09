Šen-čenský symfonický orchester vystúpi v Bratislave

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Čínsky symfonický orchester z mesta Šen-Čen - Shenzhen Symphony Orchestra vystúpi v utorok 26. septembra v Bratislave. Predstaví sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu s čínsko-anglicko-ruským programom.Pod dirigentskou taktovkou Daye Lina v interpretácii poprednej hráčky na čínskej lutne (pipa) - Hongyan Zhang a laureáta prestížnej súťaže Naumburg Competition v New Yorku a držiteľa striebornej medaily z Čajkovského súťaže v Moskve - Liwei Qin (violončelo) odznejú diela, ktoré skomponovali Zhou Long (1953), Edward Elgar (1857 - 1934) a Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873 - 1943).Šen-Čen je mesto v provincii Guangdong v južnej Číne, severne od Hongkongu. Je to centrum zahraničných investícií a od konca 70. rokov jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na svete. Po Šanghaji je to tiež druhý najvyťaženejší čínsky prístav. Má rozlohu 2020 kilometrov štvorcových. V centre žijú štyri milióny obyvateľov, v celom meste 8,27 milióna.Šen-čenský symfonický orchester bol založený v roku 1982. Postupne sa vypracoval na jeden z najlepších čínskych profesionálnych orchestrov. Hudobným riaditeľom telesa, ktoré pravidelne koncertuje po celej Číne, je od roku 2014 Uroš Lajovic.TASR informoval Ján Juráš, predseda občianskeho združenia Ars ante portas, ktoré podujatie organizuje s agentúrou Ergon Art v spolupráci s RTVS. Rádio Devín odvysiela záznam koncertu.