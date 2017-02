Sen ultramaratónca J. Rajchla predčasne skončil. Austráliu neprebehol

Ultramaratónec Jozef Rajchl, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. februára - Rekord a ani zdolanie veľkej výzvy sa nepodarí. Ultramaratónec Jozef Rajchl musel zo zdravotných dôvodov, v dôsledku podozrenia na zápal slepého čreva, ukončiť svoj beh naprieč Autráliou. Smutnú novinu oznámil na sociálnej sieti.Na svojej trase z východu na západ svetadielu odkrojil z celkovej dĺžky 3800 kilometrov polovicu - 1987. V priebehu 29 dní dobehol zo Sydney až do mesta Ceduna v štáte Južná Austrália. Denne nabehal v priemere takmer 70 kilometrov, priemerná denná teplota sa pritom pohybovala okolo 38 stupňov Celzia.Rajchl sa pokúsil o najrýchlejšie prebehnutie kontinentu na trase Sydney – Perth, zároveň svoju akciu spojil so zbierkou pre medzinárodnú nadáciu TeamFox na podporu výskumu liečby Parkinsonovej choroby, s ktorou bežec dlhodobo spolupracuje. Odštartoval 8. januára, do cieľa mal doraziť 20. februára.Ultramaratónec sa na beh Austráliou chystal už na prelome rokov 2012/2013, vtedy sa projekt v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov neuskutočnil.Rajchl beháva ultramaratóny od roku 2004. Medzi jeho najväčšie bežecké tromfy patrí Beh po Európe v roku 2005, kedy odbehol 5239-kilometrovú trasu z fínskych Helsínk do španielskej Tarify za 59 dní, Across Austria v roku 2007 v dĺžke 686 kilometrov a najmä 12.024 kilometrov na trase Bratislava - Peking v roku 2008.