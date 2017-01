Senát potvrdil N. Haleyovú za novú vyslankyňu Spojených štátov pri OSN

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) - Nikki Haleyovú, republikánsku guvernérku štátu Južná Karolína, potvrdil v utorok americký Senát za novú vyslankyňu USA pri Organizácii Spojených národov. Jej mandát bol odhlasovaný pomerom 96:4, pričom proti sa vyslovili traja demokrati a nezávislý senátor Bernie Sanders.Haleyovú nominoval do tohto diplomatického úradu nový americký prezident Donald Trump počas procesu odovzdávania moci. 45-ročná politička vyhlásila, že s Trumpovou agendou "Amerika na prvom mieste" nemá problémy, nezdieľa s ním však rovnaký pohľad na ďalšie otázky zahraničnej politiky krajiny.Táto dcéra indických imigrantov nahradí vo funkcii Samanthu Powerovú, a to napriek tomu, že nemá nijaké formálne diplomatické skúsenosti. Haleyová je jednou z mála žien a zástupcov menšín, ktorých si Trump vybral do svojho kabinetu. Pred nástupom do funkcie v New Yorku sa vzdá guvernérskeho kresla.