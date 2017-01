Senát schválil do funkcie šéfa CIA Mika Pompea

Šéf CIA Mike Pompeo (vľavo), počúva príhovor viceprezidenta Mike Pencea v Bielom dome, 23.1.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. januára (TASR) - Americký Senát schválil v noci na dnes Mika Pompea do funkcie šéfa Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Pompea do tejto funkcie nominoval nový prezident Donald Trump.Za Pompea ako nového šéfa CIA hlasovalo 66 senátorov, 32 bolo proti.Pompeo sa podľa agentúry AP ujíma vedenia CIA v čase, keď sa tradične nadstranícke americké tajné služby ocitli v politickej aréne po tom, ako ich Trump kritizoval za únik háklivých informácií a prirovnal ich štýl práce k praktikám nacistického Nemecka.Počas sobotnej návštevy sídla CIA vo virgínskom Langley však tajným službám vyjadril absolútnu podporu.Republikáni, ktorí majú v Senáte väčšinu, chceli o Pompeovej nominácii hlasovať hneď po Trumpovej piatkovej inaugurácii, avšak demokratom sa podarilo hlasovanie oddialiť. Demokrati totiž Pompeovi vyčítajú netransparentný postoj k otázkam, ako sú mučenie, sledovanie a zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb.Pompeo (52) je bývalý armádny kapitán, ktorý ukončil štúdium na Americkej vojenskej akadémii vo West Point, neskôr absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Harvardovej univerzity a pracoval ako riadiaci pracovník v zbrojárskom priemysle. Je ostrým kritikom jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 a pracoval vo výbore Snemovne reprezentantov pre tajné služby.Pompeo sa stavia proti zatvoreniu amerického vojenského väzenia v Guantáname na Kube a vyzval na popravu bývalého spolupracovníka americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Edwarda Snowdena, ktorý je na úteku a ktorý odhalil verejnosti masové elektronické sledovanie.