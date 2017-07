Senát schválil začatie debaty o zrušení Obamacare. Trump pocítil úľavu

Na archívnej snímke nový prezident Donald Trump kráča po boku odchádzajúceho Baracka Obamu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - Republikáni v americkom Senáte dnes v hlasovaní tesne schválili začatie debaty o návrhu zákona, ktorý by zrušil tzv. Obamacare, teda systém zdravotného poistenia zavedený ešte demokratickým prezidentom Barackom Obamom.Prezident USA Donald Trump niekoľko minút po hlasovaní označil tento posun za. Avšak sedemročné úsilie republikánov o zrušenie Obamovho významného zákona o zdravotnej starostlivosti stojí ešte pred závažnými prekážkami, napísala tlačová agentúra Reuters.Senát sa dnes najprv nachádzal v patovej situácii, pretože zástancov a odporcov bolo 50 k 50 - slepú uličku pomohol prekonať viceprezident Mike Pence, keď dodal rozhodujúci 51. hlas.Senátor John McCain, ktorému tento mesiac diagnostikovali rakovinu mozgu a po operácii sa zotavuje doma v štáte Arizona, sa v tejto dramatickej situácii vrátil do amerického Kapitolu, aby odovzdal svoj veľmi dôležitý hlas, a to v prospech začatia diskusie o zrušení Obamacare.Výsledok hlasovania v Senáte je obrovskou úľavou pre prezidenta Trumpa, ktorý v posledných dňoch vyvíjal tlak na kolegov republikánov, aby pomohli splniť stranícky sľub z kampane a zrušili Obamovu zdravotnícku reformu z roku 2010 známu ako Obamacare.Dnešné tesné víťazstvo senátnych republikánov a aj Trumpa v jednoduchej procedurálnej záležitosti však vyvoláva pochybnosti, či sa republikáni zhodnú na jednotnom prístupe pri rušení Obamacare a či nazbierajú dostatok hlasov na schválenie tohto prístupu. Umiernení sa obávajú, že zrušenie pripraví Američanov s nízkymi príjmami o poistenie a konzervatívci sú zasa nahnevaní, pretože podľa nich nové návrhy zákona o zdravotnej starostlivosti nemenia Obamacare dostatočne.McCain si pri príchode do hornej komory Kongresu vyslúžil veľký potlesk. Po hlasovaní skritizoval narastajúcu názorovú rozdelenosť v Senáte a vyzval jeho členov, aby sa znovu naučiliVyhlásil, že nebude hlasovať za návrh zákona o zdravotnej starostlivosti. A dodal:Dnešné hlasovanie teda otvára debatu, ktorá bude trvať niekoľko dní, a umožňuje hlasovania o samotnom zrušení a náhrade Obamovho zákona o zdravotnej starostlivosti. Nech už Senát schváli akúkoľvek podobu zákona, bude si vyžadovať aj hlasovanie v dolnej komore Kongresu, Snemovni reprezentantov.