Senát zdvojnásobil pomoc pre oblasti zasiahnuté hurikánom Harvey

Na leteckej snímke pohľad na zaplavené ulice po vyčíňaní hurikánu v meste Port Arthur, v americkom štáte Texas 31. augusta 2017. Hurikán Harvey spôsobil na pobreží mohutné záplavy. Tropická búrka si doposiaľ vyžiadala najmenej 35 obetí na životoch, 17 ľudí je nezvestných. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Washington 7. septembra (TASR) - Senát amerického Kongresu schválil dnes pomoc vo výške 15,3 miliardy dolárov pre oblasti zasiahnuté hurikánom Harvey. Takmer teda zdvojnásobil požiadavku prezidenta Donalda Trumpa a do zákona včlenil dohodu medzi Trumpom a demokratmi o tom, že vláda si bude môcť do 8. decembra aj naďalej požičiavať peniaze na pokrývanie svojich výdavkov.Po senátnom hlasovaní v pomere 80:17 sa zákon s navýšenou pomocou vráti do Snemovne reprezentantov, ktorá by ho mala schváliť v piatok. Snemovňa v stredu odsúhlasila pôvodne pomoc vo výške 7,85 miliardy dolárov. Potom pôjde zákon na podpis prezidentovi.Harvey, ktorý zasiahol Texas na konci augusta, bol najsilnejším hurikánom v tomto štáte za posledných 50 rokov. Vyžiadal si najmenej 60 obetí na životoch, pričom viac než milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. Texaský guvernér Greg Abbott v nedeľu vyhlásil, že spôsobené škody sú istotne väčšie ako tie, ktoré napáchali v USA predošlé hurikány Katrina a Sandy. Odhadol, že dosiahnu 150-180 miliárd dolárov.