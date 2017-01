Senátny výbor schválil nomináciu Jamesa Mattisa za šéfa Pentagónu

James Mattis Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Pentagon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. januára (TASR) - Výbor pre ozbrojené sily amerického Senátu odobril dnes drvivou väčšinou hlasov nomináciu Jamesa Mattisa na post nového ministra obrany. Generála námornej pechoty vo výslužbe podporili senátori v pomere hlasov 26:1.Výbor tak odporučil celému Senátu, aby Mattisovu nomináciu schválil. Mattisa teraz do funkcie musí oficiálne navrhnúť novozvolený americký prezident Donald Trump, čo môže urobiť až po nástupe do úradu. Potom bude o jeho nominácií hlasovať už celé plénum Senátu.Na to, aby sa Mattis na uvedenú pozíciu vôbec mohol kandidovať, museli minulý týždeň schváliť obe komory Kongresu výnimku zo zákona z roku 1947. Táto legislatíva totiž vyžaduje, aby v prípade obsadenia postu ministra obrany bývalým príslušníkom armády uplynulo od jeho odchodu do výslužby najmenej sedem rokov. Mattis pritom odišiel z armády len v roku 2013.Mattis na nedávnom pojednávaní senátneho výboru pre ozbrojené sily uviedol, že Rusko považuje za jednu z najvážnejších hrozieb pre Spojené štáty. Tie musia byť podľa neho pripravené tejto hrozbe v nutnom prípade čeliť. Bývalý generál však napriek tomuto vyhláseniu podporuje snahu novozvoleného prezidenta Trumpa spolupracovať s Moskvou.