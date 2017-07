Senátom USA neprešiel zákon o čiastočnom zrušení Obamacare

Senát USA, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júla (TASR) - Americký Senát neschválil dnes republikánsky návrh na čiastočné zrušenie zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti, známy ako Obamacare. Informovala o tom agentúra AP.Proti čiastočnému zrušeniu Obamacare hlasovalo 51 senátorov, 49 bolo za. Proti zrušeniu zákona hlasovali aj traja republikánski senátori - John McCain, Lisa Ann Murkowski a Susan Margaret Collinsová. Republikáni majú v Senáte tesnú väčšinu (52:48).Podľa niektorých analytikov nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia z dielne republikánov by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov. Návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Čiastočné alebo úplné zrušenie Obamacare je jedným z hlavných volebných sľubov prezidenta Donalda Trumpa.