Senátor Rubio žiada okamžitý prevoz chorého čínskeho disidenta do USA

Marco Rubio, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. júna (TASR) - Rakovina pečene, ktorou trpí čínsky disident a nositeľ Nobelovej ceny Liou Siao-po, nie je liečiteľná ani chirurgicky, ani chemoterapiou, ani rádioterapiou. Uviedla to dnes vo videoposolstve priaznivcom disidentova manželka Liou Sia, informovala agentúra Reuters.Liou Sia žije v domácom väzení odvtedy, ako bola jej manželovi v roku 2010 udelená Nobelova cena. Podľa Reuters nie je známe, kde bol videozáznam, v ktorom informuje o manželovom zdravotnom stave, nakrútený. Zdroj blízky rodine však jeho autentickosť potvrdil.vyhlásila Liou Sia bez ďalšieho spresnenia. Uviedla, že podľa úradov sa už rakovina dostala do pokročilého štádia. Dodala, že úrady rodine neumožňujú stretnúť sa s lekármi, takže príbuzní ani nevedia, či sú informácie od úradov pravdivé. Podľa zdroja blízkeho rodine sa Liou Siao-po podrobuje cielenej terapii.Liou Siao-po a Liou Sia sa pôvodne chceli vrátiť do Pekingu, aby sa liečil tam, ale úrady ich žiadosť zamietli, uviedol pre Reuters spomínaný zdroj. Momentálne sa lieči v nemocnici v meste Šen-jang na severe Číny.Vedenie väznice v provincii Liao-ning v pondelok vydalo vyhlásenie, že lekársku starostlivosť disidentovi poskytovalo osem, ale západní politici i ľudskoprávni aktivisti vyjadrili pochybnosti ohľadom kvality liečby.Americký senátor Marco Rubio v tejto súvislosti vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby z humanitárnych dôvodov žiadal okamžitý prevoz Liou Siao-poa do USA.Liou Siao-po (61) bol v roku 2009 odsúdený na 11 rokov odňatia slobody za podnecovanie protištátnej činnosti, čoho sa dopustil, keď sa zapojil do prípravy textu Charty 08, vyzývajúcej na rozsiahle politické reformy v Číne.V decembri roku 2010 mu udelili Nobelovu cenu za mier za jeho boj za ľudské práva v Číne. Po udelení ceny Čína zmrazila s Nórskom diplomatické vzťahy a obnovila ich až vlani v decembri.Liou Siao-po bol v pondelok prepustený z väzenia zo zdravotných dôvodov.