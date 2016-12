Senátor: Vojaci USA by mali byť v Estónsku trvalo,nielen na striedanie

Americkí vojaci, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 27. decembra (TASR) - Americký senátor John McCain prisľúbil, že Spojené štáty prispejú k bezpečnosti troch pobaltských susedov Ruska. Vyhlásil to v období, keď vyhlásenia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolávajú obavy, že Spojené štáty už nebudú naplno pomáhať pri obrane spojencov v rámci NATO. Senátor dodal, že Washington by mal zvážiť trvalé umiestnenie vojakov aspoň v Estónsku.McCain ako predseda senátneho výboru pre ozbrojené sily povedal, že hoci je Washington stále zástancomoperácií NATO, dvojstranná americko-estónska vojenská spolupráca by sa mala zefektívniť tak, že sa štatút amerických vojakov povýši z rotácie, trvajúcej necelý rok, na trvalé pôsobenie.Senátor za americký štát Arizona, známy kritickosťou voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, začal dnes turné po troch pobaltských členských štátoch NATO, spoločne s republikánskym kolegom Lindseyom Grahamom a demokratickou senátorkou Amy Klobucharovou. Po Estónsku, Lotyšsku a Litve odcestujú na návštevu Ukrajiny, Gruzínska a Čiernej Hory.