Senegal chce prekvapiť na MS ako pred 16 rokmi

Na snímke hráč Sané Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

H-skupina, 1. kolo:



POĽSKO - SENEGAL, utorok 19. júna, 17.00 SELČ, Moskva (Otkrytije Arena)



hlavný rozhodca: Nawaf Shukralla (Bahrain)



predpokladané zostavy:



Poľsko: Szczesny - Piszczek, Bednarek, Pazdan, Rybus - Linetty, Krychowiak - Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki - Lewandowski



Senegal: Diallo - Gassama, Sané, Koulibaly, Sabaly - Kouyaté, A. N'Diaye - Sarr, Mané, Niang - Sakho

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. júna (TASR) - Očakávania poľskýchsú pred utorňajším prvým zápasom národného tímu na MS v Rusku veľké. V európskej kvalifikácii si Poľsko vybojovalo postup pomerne hladko, keď v E-skupine prehralo iba raz a raz remizovalo. Zverenci trénera Adama Nawalku chcú nadviazať na tieto výkony, no proti bude húževnatý africký výber zo Senegalu.Poľský kormidelník má v nominácii hráčov z popredných európskych klubov, ktorí chcú v reprezentácii dosiahnuť niečo veľké. Spoliehať sa od prvého duelu bude najmä na mená ako Lukasz Piszczek, Grzegorz Krychkowiak, Arkadiusz Milik, či Piotr Zieliňski. V prvom rade však verí v schopnosti topkanoniera Roberta Lewandowského, ktorý v kvalifikácii nastrieľal 16 gólov.povedal pre fifa.com. poľský zakončovateľ, ktorý je jedným z kandidátov na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca MS. V prípade, že sa mu to podarí, zopakuje triumf krajana Grzegorza Lata zo šampionátu 1974 v Nemecku. Tomu naň vtedy stačilo 7 gólov.Senegalčania by radi zopakovali úspech z MS v roku 2002. V otváracom zápase turnaja vtedy zdolali obhajcov titulu Francúzov 1:0. Skalp favorita bol predzvesťou úspechuktorí napokon dokráčali až do štvrťfinále. Na ďalšiu účasť na MS čakali šestnásť rokov a opäť chcú do svojej krajiny priniesť radosť.uviedol Sadio Mané, ktorý v drese FC Liverpool zaznamenal v uplynulej sezóne 20 gólov. Nielen na neho sa však bude spoliehať tréner Aliou Cissé:Duel v Moskve má výkop o 17.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Nawaf Shukralla z Bahrainu. V priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.