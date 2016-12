Senegalský migrant dostal v Taliansku 30 rokov za vraždu Američanky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Florencia 22. decembra (TASR) - Súd v talianskej Florencii uznal dnes migranta zo Senegalu za vinného z vraždy Američanky Ashley Olsenovej z januára tohto roku a odsúdil ho na 30 rokov väzenia.Mŕtvu Olsenovú našli 9. januára 2016 v jej prenajatom byte v centre Florencie. Na základe pitvy sa zistilo, že bola predchádzajúcu noc uškrtená a utrpela aj dve fraktúry lebky.O niekoľko dní nato talianska polícia zatkla ako podozrivého ilegálneho imigranta zo Senegalu Diawa Cheika Tidianeeho. Svedkovia i záznamy z bezpečnostných kamier totiž potvrdili, že spolu s Olsenovou odišiel v osudnú noc do jej bytu z nočného klubu, kde sa zoznámili. Stopy jeho DNA identifikovali aj na cigaretovom ohorku a kondóme, ktoré sa našli v byte.Senegalčan (27) pripustil, že mal s Američankou sexuálny styk, ktorý bol však podľa neho dobrovoľný. Priznal aj to, že sa dostali do fyzickej potýčky. Trval však na tom, že Olsenovú zabiť nechcel, že ju nezaškrtil, a že jej úmrtie spôsobil len nešťastný pád.Obžaloba pre neho žiadala doživotný väzenský trest.Tidianee pricestoval do Talianska ilegálne niekoľko mesiacov pred vraždou. Olsenová pochádzajúca z Floridy žila vo Florencii asi tri roky.