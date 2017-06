SENICA: Rodina Riškovcov sa venuje spoločnej firme už štvrťstoročie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 2. júna (TASR) – Štvrťstoročie pracujú členovia rodiny Riškovcov v Senici v spoločnej firme. Toto rozhodnutie neľutujú a nechcú na ňom nič meniť. V súčasnosti je situácia v ich minipivovare a pivárni dokonca taká, že všetky pracovné pozície až na jednu sú obsadené príslušníkmi širšieho rodinného okruhu.priblížil pre TASR majiteľ firmy Miroslav Riška.Podnik sa rozbehol, no po čase začali mať pocit, že ponuka je všade v takýchto prevádzkach rovnaká, pretože sú naviazané na veľké pivovary. Riškovci sa rozhodli variť preto vlastné pivo. Najskôr skusmo doma a potom už v priamo v pivárni zriadili všetko potrebné. Ich pivo Štramák sa Seničanom zapáčilo, svedčí o tom aj Štramák fest, ktorý už piaty rok organizujú za účasti od 4000 do 5000 návštevníkov. Celý ho, vrátane programu, pripravujú vo firme.povedal Riška. Na jeho pleciach je zásobovanie, údržba, stáčanie a rozvoz. Spolumajiteľkou firmy je manželka Eliška, ktorá má na starosti ekonomickú agendu. Syn David sa ujal pozície sládka a na ňom je, aké pivo budú ponúkať. Eliškinu sestru Irenu zamestnali ako servírku, synovec Ľuboš chodí brigádnicky vypomáhať pri plnení piva do fliaš, neter Lenka si vzala do prevádzky pizzeriu, ktorá k firme tiež patrí. Eliškina sestra Lenka aj s manželom Michalom sa starajú spolu o upratovanie celej firmy.konštatoval majiteľ firmy. Dodal, že svojho syna nemusel do funkcie sládka prehovárať len kvôli tomu, že patrí do rodiny. Teraz bude na ňom, či záujem o rodinnú firmu prenesie aj na ďalšiu generáciu.dodal Riška.