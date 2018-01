Senica sa posilnila o dvojicu Kolumbijčanov Cuadrosa a Castanedu

Na ilustračnej snímke hráči FK Senica. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 19. januára (TASR) - Fortunaligový klub FK Senica sa posilnil o dvojicu kolumbijských futbalistov Diega Cuadrosa a Franka Castanedu. Informovala oficiálna stránka tímu.Celým menom Diego Alejandro Cuadros Velásquez pôsobil naposledy v tíme účastníka najvyššej kolumbijskej súťaže Jaguares de Córdoba. Do Senice prišiel na hosťovanie do konca jarnej časti s možnosťou opcie.uviedol.Dvadsaťjedenročný stredopoliar už má skúsenosti s európskym futbalom, tri mesiace bol na skúške v FC Porto.dodal.O dva roky starší útočník Frank Andersson Castaneda Vélez prišiel z druhej kolumbijskej ligy z tímu Orsomarso SC. Aj on bude hosťovať do konca jarnej časti s možnosťou predĺženia spolupráce.