Senica zdolala Žilinu, Podbrezová remizovala s Dunajskou Stredou

Na snímke v popredí brankár FK Senica Michal Šulla v zápase 20. kola futbalovej Fortuna ligy FK Senica - MŠK Žilina v Senici 18. februára 2017. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

FK Senica - MŠK Žilina 2:0 (1:0)



Góly: 16. Ranko, 88. Turyna. Rozhodoval: Vlk, ŽK: Blažek - Králik, Kaša, 932 divákov



Zostavy a striedania:

Senica:

Šulla – Šušolík, Ranko, Pillár, Kotula - Blažek - Brigant, Kratochvíl, Miklós (52. Bališ) – Šašinka (63. Turyna), Kováč (86. Pajer)



Žilina:

Volešák – Mabouka, Králik, Kaša, Holúbek - Diaz (66. Mráz) - Jánošík (66. Špalek), Káčer, Škvarka, Hlohovský - Haskič (79. Cociuc)

ŽP Podbrezová - DAC Dunajská Streda

ŽP Šport Podbrezová – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:0



Rozhodoval: Smolák, ŽK: Djordjevič – Štepanovský, Vida, Huk, 1002 divákov



Zostavy a striedania:



ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Kupčík, Kochan, Djordjevič – Podio, Vajda – Polievka (75. Bernadina), K. Kuzma, Alexe (85. Migaľa) – M. Mikuš



FK DAC 1904: Slávik – Živkovič, Šatka, Huk, Davis – Ljubičič – Štepanovský (47. Vida), Kontár, Aluku (70. Sarr), Pačinda – Šafranko (90. Mészáros)

Senica 18. februára (TASR) - V jarnej ouvertúre nastúpili Záhoráci s takmer úplne novým mužstvom oproti jesennej časti, keď v základe sa objavili len štyria hráči (Šulla, Pillár, Kratochvíl, Blažek). Žilinský tréner Adrián Guľa postavil do základu aj čerstvého majstra Afriky Mabouku. Prvý polčas priniesol prekvapivý priebeh, hlavne čo sa výsledku týka. Senický mladý tím hral bojovne s nasadením a zaskočil jesenného majstra zo Žiliny. V 16. minúte mali Záhoráci po Volešákovom zaváhaní výhodu rohového kopu, na Brigantov center si na prednú žrď zbehol stopér Ranko a otvoril skóre. Žilinčania mali loptu v moci, no do zakončenia sa nedostávali a za polčas nevyslali priamu strelu na bránu. V 21. minúte domáci Blažek strelou spoza 16-tky nastrelil brvno žilinskej brány. Jedinú vážnejšiu možnosť mali hostia v 29. minúte, kedy po Maboukovom centri mieril Haskič len do bočnej siete. Domáci pohrozili ešte v 31. minúte, kedy rýchly protiútok zakončil strelou na bránu Brigant.Od začiatku druhého polčasu mali Žilinčania územnú prevahu, ale výborne hrajúca obrana domácich ich nepustila takmer k ničomu. Seničanom vychádzali rýchle protiútoky. Darilo sa v nich najmä striedajúcemu Turynovi, ktorý sa dostal do troch zakončení. V 68. minúte našiel pripraveného Volešáka, o štyri minúty mal obrovskú príležitosť po kombinácii s Bališom, no v tutovke prestrelil. Premenil až svoju tretiu šancu, keď v 88. minúte po Brigantovej akcii a zmätku v žilinskej obrane efektne prehodil brankára Volešáka. V Senici sa po konečnom hvizde rozhodcu po dlhej dobe tlieskalo, keď Záhoráci podali bojovný a koncentrovaný výkon. Žilinčania za celý zápas netrafili do priestoru brány.Podbrezovčania museli riešiť už pred zápasom peripetie so zostavou. Nastúpiť totiž nemohla stopérska dvojica Krivák – Kostelný. Prvý pre žlté karty a druhý, kapitán tímu, si pred duelom na rozcvičke natiahol lýtkový sval. V prvom polčase domáci nehrozili, väčšiu aktivitu smerom dopredu vyvinuli hostia, no chýbali šance. Jedinú vážnejšiu obstarali krajní obrancovia Dunajskej Stredy v 35. minúte. Živkovič z pravej strany poslal center do šestnástky, kde zakončoval z prvej Davis a iba tesne minul odkrytý priestor bránky.Inak za zmienku v chladnom počasí do prestávky nestálo nič. Po nej domáci ožili, v 52. minúte vyslali prvú strelu medzi žrde, z priameho kopu z 18 metrov mieril Podio, ale iba tam, kde bol gólman hostí. O pár minút neskôr tento argentínsky futbalista z rohu centroval do malého vápna, kde hlavičkoval Vajda, ale na bránkovej čiare dobre zasiahol Slávik. Na opačnej strane mohol skórovať Pačinda. Pálil z voleja z hranice šestnástky, no tesne vedľa žrde. Podbrezovčania v závere prejavili väčšiu snahu po troch bodoch, ale nedokázali sa trafiť, dobrý pokus predviedol Kuzma, no lopta skončila na konštrukcii bránky.