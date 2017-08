Seniori sa viac zaujímajú o autá s modernými technológiami

Diaľnica - Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Moderné technológie dokážu riadenie vozidla výrazne zjednodušiť a zvýšiť bezpečnosť jazdy. Seniori sa však k takýmto novým výdobytkom techniky často stavajú s rezervou. Akési zaužívané pravidlo, že seniori nemajú radi veľké autá s modernými technológiami a kupujú tzv. holé autá s minimom výbavy, sa začína meniť.Tento rok seniori stále viac jazdených áut kupovali s modernými technológiami, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť ich jazdy. Podľa generálnej riaditeľky AAA Auto Karolíny Topolovej u starších ľudí vzrástol záujem o automobily vybavené napríklad tempomatom, palubným počítačom, ESP, parkovacími senzormi, asistentom rozjazdu do kopca či xenónmi, ktoré im umožňujú lepšie sa orientovať v šere a tme. Je pozitívne, že si aj ľudia vo vyššom veku pomaly začínajú kupovať autá, ktoré sú schopné im určitým spôsobom pomôcť pri jazde. Spoločnosť registruje aj postupný záujem seniorov v prípade automatickej prevodovky, ktorá odbúrava nutnosť sústrediť sa na radenie a seniorom umožňuje venovať sa viac premávke ako samotnému autu.Na cestách sa zároveň začína objavovať viac starších ľudí sediacich za volantom veľkého SUV či MPV. Oproti minulému roku sa ich záujem o SUV autá takmer zdvojnásobil.Najobľúbenejšou značkou naďalej zostáva Škoda so svojím modelom Fabia, ktorú volí 10 % seniorov, a Octavia, ktorú si zaobstaralo 6 %. Rastúcu obľubu SUV možno vidieť na treťom najpredávanejšom modeli, ktorým je Suzuki SX4. Do prvej desiatky sa dostali aj Dacia Duster, Volkswagen Touran či Nissan Qashqai.Vodiči vyššieho veku uprednostňujú autá s benzínovým motorom (59 %) a náhonom na predné kolesá (88 %). Medzi najobľúbenejšie farby patria šedá, čierna a červená.TASR informovala spoločnosť AAA Auto.