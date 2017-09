Seniori v Košiciach sa bezplatne naučia ovládať počítač a smartfón

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Košice 26. septembra (TASR) - Seniori v Košiciach už piatykrát zasadnú do školských lavíc. Pod odborným vedením sa v rámci bezplatného IT kurzu AjTy Senior naučia ovládať tablet, počítač aj smartfón.Doba digitalizácie prináša podľa organizátorov nové možnosti, ktoré dokážu naplno uľahčiť bežný život, chod domácnosti aj každodennú komunikáciu. Kým používanie počítačov začína byť pre najmladšiu generáciu prirodzené, tá staršia sa stretáva s bariérou, ktorú musí prekonať."Naša spoločnosť ponúka viacero aktivít zameraných na vzdelávanie. V roku 2013 k nim pribudol aj projekt AjTy Senior, ktorý je zameraný na ľudí v dôchodkovom veku. Nápad prišiel priamo z nášho komunikačného oddelenia. Aj keď sme nevedeli, či bude o kurz záujem, spustili sme kampaň aj registráciu. Veľmi sa tešíme, že práve tento projekt je úspešný a funguje už piaty rok. Preferujeme prístup študent - lektor, preto je počet miest obmedzený," vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti T-Systems Slovakia Katarína Trnová. Hlavnou myšlienkou kurzu je podľa nej udržať krok so súčasnou dobou a pomôcť aj zrelšej vekovej skupine spriateliť sa s modernými technológiami.Jedným z minuloročných absolventov je aj 66-ročný Milan Hrubizna. Všetko, čo sa naučil, dokáže plnohodnotne využívať. S počítačom pracuje denne, založil si profil na sociálnej sieti, skypuje s rodinou a nakupuje on-line."Svoje poznatky z kurzu môžem uplatniť aj pri práci s chytrým telefónom aj tabletom. Keďže princípy ich ovládania na seba nadväzujú, dnes si vďaka tomu kedykoľvek viem pozrieť televíziu aj priamo na svojom tablete. Doba sa digitalizuje a rýchlo technologicky napreduje a je pre nás starších veľmi vítané, ak mladí dokážu najnovšie poznatky odovzdať aj nám a hlavne, keď to vedia podať vhodným spôsobom. Bolo vynikajúce, že lektori s nami sedeli v lavici a s osobným prístupom nám všetko vysvetľovali," dodal.Najbližší kurz AjTy senior, vďaka ktorému sa s informačno-komunikačnými technológiami zoznámia ďalší študenti, sa začína v stredu (27.9.).