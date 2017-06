Seniori vytvorili pre novorodencov súpravy vlneného oblečenia

ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 26. júna (TASR) - Klienti denného stacionára v Bajanoch v okrese Michalovce sa rozhodli obdarovať Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) na Rastislavovej ulici v Košiciach. Seniori venovali najmenším pacientom viac ako 30 vlastnoručne zhotovených farebných súprav oblečenia. Detičky tak majú nové svetríky, dečky, rukavičky, ponožky či čiapky, informovala dnes hovorkyňa UNLP Ivana Stašková.S netradičnou myšlienkou prišla do stacionára pani Mária Szabová, pričom ostatné klientky boli z jej nápadu nadšené. Po kúpe rôznofarebných vĺn sa šikovné ruky miestnych žien pustili do práce a za dva mesiace boli súpravičky hotové.uviedla Stašková.Spätná väzba na seba nenechala dlho čakať a klientky centra už majú aj ďalších záujemcov o ich vlastnoručne zhotovené detské oblečenie, a to v nemocniciach nielen doma, ale aj v zahraničí.