Senzačné kombi-zlato Aernimu, Hirscherov spánok a smutná stotina

St. Moritz 13. februára (TASR) - Švajčiar Luca Aerni získal zlatú medailu v pondelňajšej alpskej kombinácii na zjazdárskych MS vo švajčiarskom St. Moritzi. O jedinú stotinku odsunul na striebornú priečku obhajcu titulu Rakúšana Marcela Hirschera. Bronz má Švajčiar Mauro Caviezel (+0,06 s).V zjazde síce vcelku podľa predpokladov okrem vedúceho Rakúšana Romeda Baumanna dominovali aj ďalší vyznávači rýchleho sklzu, ale ich časový náskok nesľuboval boje o titul. Všetko mali vo svojich rukách technici, ktorí jazdia špičkovo slalom. Predovšetkým Hirscher, pre fenomenálneho Rakúšana pri maximálnom riziku nemal byť problém vymazať stratu 2,30 s na vedúceho krajana, navyše z 28. priečky s výhodným štartovým číslom tri. Obhajca majstrovského kombinačného zlata nemal dôvod na taktizovanie, lebo ešte lepšiu východiskovú pozíciu si vytvoril jeho najväčší rival Pinturault. Francúz zašiel v zjazde celkovo deviaty čas a hoci slalom jazdí v tejto sezóne až v druhom slede, jeho náskok na Hirschera (84 stotín) mal solídne "zlatý" predpoklad.V prípade zaváhaní dvoch superfavoritov mali šancu na titul ďalší, na čele s priebežným lídrom. Baumann štandardne medzi husto naukladanými bránkami nejazdí, ale vie to na konkurenčnej úrovni. V kombinácii už vyhral dve súťaže Svetového pohára a získal bronz na MS pred štyrmi rokmi. Švajčiar Justin Murisier so stratou 1,12 s tiež poškuľoval po cennom kove, takisto Nór Kjetil Jansrud a Švajčiar Carlo Janka s rovnakým mankom 68 stotín.Druhú časť však mala určujúci senzačný úvod. Domáci matador Luca Aerni zašiel hneď ako prvý vôbec najrýchlejší slalomový čas, keď využil výborné podmienky na trati. Lenže Hirscher išiel krátko po ňom tiež na dobrom povrchu a očakávalo sa, že svojho súpera poľahky zdolá. Spravil síce drobnú chybu, napriek tomu neočakávane stratil na úplne štandardne náročnom kurze 32 stotín. Obraznou terminológiou na svahu "zaspal" a zaradil sa o stotinu za muža, ktorý sa s obrovským šťastím a s minimálnym odstupom 6 stotín prebojoval zo zjazdu do prvej štartovej tridsiatky slalomu. Pinturault, ktorý už mal trochu zničenú trať, si asi príliš zobral k srdcu informáciu o sklamaní svojho rivala a jeho opatrníckejšia jazda ho odsunula ďaleko za pódium. Podľa očakávania sa okrem Caviezela ďalší pretekári k vedúcej dvojici nepriblížili a tak sa čakalo na Baumanna. Ten sa však zľakol šance a už v úvodnom najľahšom úseku stratil zo svojho veľkého náskoku sekundu a tiež nezískal cenný kov.