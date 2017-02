SEPARATISTI: Kyjev plánuje krvavú provokáciu s fínskymi novinármi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 16. februára (TASR) - Ukrajina plánuje krvavú provokáciu v blízkosti Donecka, chce na to využiť fínskych novinárov. Vyhlásil to dnes zástupca veliteľa operačného velenia separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Eduard Basurin, ktorého citovala Donecká tlačová agentúra (DAN).Basurin uviedol, že do oblasti obce Pisky, kde operuje 79. vzdušná útočná brigáda, dorazila skupina fínskych novinárov. Dostanú sa pod paľbuV blízkosti fínskych novinárov bude ukrajinský televízny štáb, ktorý nafilmuje útok údajne prichádzajúci z územia DĽR. Kyjev následne obviní z útoku DĽR, vykreslil Basurin údajný plán ukrajinskej armády a tajnej služby.Operačné velenie DĽR vyzvalo Kyjev, aby nespáchal tento zločin. Zahraničným novinárom odporučilo, aby boli čo najopatrnejší a navštevovali oblasti na frontovej línii iba v prítomnosti ukrajinských vojenských veliteľov.Basurin taktiež informoval, že ukrajinské sily za uplynulých 24 hodín ostreľovali územie DĽR celkovo 1048-krát. Použili pritom raketomety, ťažké delostrelectvo, tankové kanóny, mínomety, granátomety a protilietadlové zbrane.Podľa agentúry UNIAN tlačové oddelenie vládnej tzv. protiteroristickej operácie (ATO) zasa informovalo, že v dnešných bojoch na východe Ukrajiny zahynuli traja vojaci a štyria utrpeli zranenia.zaútočili na pozície ukrajinských jednotiek v Donbase od polnoci 35-krát. Použili pritom mínomety rôzneho kalibru, granátomety a protitankové strely, uviedla ATO.Na stredajšej schôdzke v bieloruskej metropole Minsk sa účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase dohodli, že obe strany konfliktu stiahnu do 20. februára všetky zbrane zakázané minskými dohodami.