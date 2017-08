SEPS: Horúčavy rozťahujú vedenia, neznamenajú však nárast rizika

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Horúčavy pôsobia na kov elektrických vedení, ktoré sa teplom rozťahujú, čo je fyzikálny jav. Pri projektovaní sa s rozťažnosťou kovov počíta a aj keď sa priehyb vodičov prejaví, zostáva od zeme bezpečná vzdialenosť. Uviedol to pre TASR vedúci odboru komunikácie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS) Norbert Deák na margo aktuálnych horúčav.Pre pokrytie nárastu spotreby, respektíve doregulovanie poklesu spotreby elektriny oproti plánovaným hodnotám podľa jeho informácií SEPS zabezpečuje regulačnú rezervu vo forme takzvaných podporných služieb.Informoval, že aktiváciou podporných služieb dochádza k dodávke regulačnej elektriny, aby sa udržala rovnováha medzi spotrebou, výrobou a plánovaným dovozom, respektíve vývozom elektriny. Vzhľadom na prijímané opatrenia a zabezpečenie regulačných rezerv v dostatočnom rozsahu horúce dni neznamenajú pre slovenskú prenosovú sústavu zvýšenie rizika a postačujú štandardné mechanizmy.Letné obdobie je podľa Deáka aj časom zvýšenej údržbovej aktivity a pri nej je obvykle časť zariadení z bezpečnostných dôvodov vypnutá. To mierne zvyšuje pravdepodobnosť výpadkov, ale ich riziko je minimalizované plánovaním týchto činností.