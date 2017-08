SEPS: Zaťaženie elektriny v teple rastie najmä pre klimatizovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Od teploty asi 25 stupňov Celzia sa prejavuje zvyšovanie zaťaženia elektrizačnej sústavy, najmä v dôsledku používania klimatizácie. Uviedol to pre TASR vedúci odboru komunikácie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS) Norbert Deák v súvislosti s aktuálnymi horúčavami.V súčasnosti je podľa jeho informácií v elektrizačnej sústave SR približne vyrovnaná spotreba a domáca výroba, deficit sa pohybuje do 20 %.Na nárast zaťaženia z titulu zvýšených teplôt reagujú podľa neho už pri plánovaní dodávatelia elektriny, ktorí by si tento nárast spotreby mali zabezpečiť v rámci bilancie svojich odberateľov a tomu prispôsobiť nákup elektriny na Slovensku i v zahraničí.Pripomenul, že spoločnosť SEPS zodpovedá za vyrovnanú výkonovú bilanciu v reálnom čase, na čo jej slúžia pripravené regulačné rezervy zdrojov elektriny.Zvýšená teplota však podľa Deáka môže spôsobiť problém pri chladení u tepelných elektrární, ktorých výkon sa z tohto dôvodu znižuje. Nie je to však signifikantný pokles, ktorý by nebolo možné nahradiť z iných zdrojov. Pri vysokých teplotách môže dôjsť k zlyhaniu technológií, ale nemožno povedať, že vplyv zvýšenej teploty je rozhodujúci.dodal Deák.