Serečin putuje z Michaloviec na hosťovanie do Lokomotívy Košice

Na snímke uprostred Filip Serečinm ešte v drese Ružomberka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 24. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Filip Serečin mieri na hosťovanie do druholigovej Lokomotívy Košice. Kmeňový hráč fortunaligového MFK Zemplín Michalovce nedostával v aktuálnej sezóne veľa priestoru a tak je presun do Lokomotívy výhodný pre všetky strany. Košický klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.Serečinove hosťovanie bude trvať do 30. júna 2018. Ofenzívny univerzál sa už teší na novú etapu svojej kariéry.uviedol Serečin.