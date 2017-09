Na snímke americká tenistka Serena Williamsová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Congrats! #SerenaWilliams is officially a mom! According to Daily News, Serena and fiancé Alexis Ohanian welcomed a 6 lbs, 13 oz baby girl! pic.twitter.com/eKXFyLthCC — EBONY MAGAZINE (@EBONYMag) September 1, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 2. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová porodila dcéru, oznámil to jej tréner Patrick Mouratoglou. Prvé dieťa bývalej svetovej jednotky prišlo na svet v meste Palm Beach na Floride."Som nadšená, že Serena je prvýkrát mamičkou, ani to neviem slovami opísať," uviedla v rozhovore pre ESPN staršia zo sestier Williamsových Venus po postupe do osemfinále dvojhry na grandslamovom US Open.Serena Williamsová je zasnúbená so spoluzakladateľom firmy Reddit Alexisom Ohanianom. Američanka bola už dva mesiace tehotná, keď v januári získala na Australian Open v Melbourne 23. grandslamový titul vo dvojhre.