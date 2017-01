Serena Williamsová postúpila do osemfinále Australian Open

Serena Williamsová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:

Barbora Strýcová (16-ČR) - Caroline Garciová (21-Fr.) 6:2, 7:5,

Jennifer Bradyová (USA) - Jelena Vesninová (14-Rus.) 7:6 (4), 6:2,

Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.) - Maria Sakkariová (Gr.) 3:6, 6:2, 6:3,

Serena Williamsová (2-USA) - Nicole Gibbsová (USA) 6:1, 6:3

Melbourne 20. januára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Druhá najvyššie nasadená hráčka si v 3. kole v aréne Roda Lavera poradila s krajankou Nicole Gibbsovou poľahky 6:1 a 6:3.Duel trval iba 63 minút a Serena Williamsová, pre ktorú je to už sedemnásta účasť na turnaji, po ňom zostala na ceste za rekordným 23. grandslamovým titulom v kariére. Šesťnásobná víťazka Australian Open postúpila do osemfinále už šiesty rok po sebe. V roku 2011 ju vyradilo zranenie nohy.V ďalšom kole ju čaká Češka Barbora Strýcová, ktorá vyradila Caroline Garciovú z Francúzska v dvoch setoch 6:2 a 7:5. S turnajom sa nečakane rozlúčila Ruska Jelena Vesninová. Štrnásta nasadená hráčka nestačila v 3. kole na kvalifikantku Jennifer Bradyová z USA a poľahla jej 6:7 (4) a 2:6.