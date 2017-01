Serena Williamsová vypadla v Aucklande už v 2. kole, Venus odstúpila

Serena Williamsová Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

dvojhra - 2. kolo:

Barbora Strýcová (4-ČR) - Lucie Šafářová (ČR) 7:5, 3:6, 7:6 (4),

Jelena Ostapenková (7-Lot.) - Mirjana Lučičová-Baroniová (Chorv.) 6:2, 7:6 (3),

Lauren Davisová (USA) - Kurumi Narová (Jap.) 6:3, 6:3,

Naomi Osaková (Jap.) - Venus Williamsová (2-USA), V. Williamsová nenastúpila na zápas,

Madison Brengleová (USA) - Serena Williamsová (1-USA) 6:4, 6:7 (3), 6:4,

Julia Görgesová (Nem.) - Naomi Broadyová (V.Brit.) 7:5, 6:4



1. kolo:

Julia Görgesová (Nem.) - Anastasia Pavľučenkovová (6-Rus.) 6:3, 6:4,

Naomi Broadyová (V.Brit.) - Danka Koviničová (Č.Hora) 7:6 (5), 6:3,

Venus Williamsová (2-USA) - Jade Lewisová (N.Zéland) 7:6 (2), 6:2,

Ana Konjuhová (8-Chorv.) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 6:4, 3:6, 6:3

Venus Williamsová pre zranenie ramena odstúpila z turnaja v Aucklande

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Auckland 4. januára (TASR) - Svetová tenisová dvojka Serena Williamsová prekvapujúco vypadla na turnaji ASB Classic v novozélandskom Aucklande už v druhom kole. Najvyššie nasadená hráčka nestačila na krajanku Madison Brengleovú, ktorej podľahla po trojsetovom boji 4:6, 7:6 (3), 4:6.V ďalšom súboji Češka Barbora Strýcová zdolala krajanku Lucie Šafářovú v troch setoch 7:5, 3:6 a 7:6 (4) a postúpila do štvrťfinále, kde narazí na Američanku Lauren Davisovú.Americká tenistka Venus Williamsová odstúpila z turnaja ASB Tennis Classic v novozélandskom Aucklande. V 1. kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Jade Lewisovou v dvoch setoch 7:6 (2), 6:2, no na zápas druhého kola s Japonkou Naomi Osakovou už nenastúpila pre zranenie ramena.Bývalá svetová jednotka a víťazka siedmich grandslamových turnajov sa proti Lewisovej trápila, napokon sa rozhodla na podujatí nepokračovať. "" citovala agentúra AP riaditeľa podujatia Karla Budgea. Williamsová sa bude snažiť zotaviť do prvého grandslamového turnaja roka Australian Open, ktorý sa začína 16. januára.