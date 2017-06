Sergio Conceicao opustil Nantes a bude trénovať FC Porto

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nantes 6. júna (TASR) - Francúzsky futbalový klub FC Nantes oznámil, že jeho portugalský tréner Sergio Conceicao v ňom skončil a odchádza viesť FC Porto. Bývalý portugalský reprezentant prišiel k mužstvu len v decembri minulého roka, keď sa potácalo na 19. mieste tabuľky Ligue 1. On ho vytiahol na siedme miesto, len jednu priečku od Európskej ligy UEFA.Osemnásobný majster Francúzska so 42-ročným Conceicaom podpísal zmluvu až do roku 2020. No ako v utorok informovala agentúra AP, v klube ho nedokázali presvedčiť, aby ponuku Porta odmietol. V Porte na poste nahradí kouča Nuna, ktorý s ním získal "iba" druhé miesto." povedal prezident Nantes Waldemar Kita.