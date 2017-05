Séria strelieb z idúceho auta v USA: Zatkli muža, ktorí zabil 9 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. mája (TASR) - Aarona Sauceda (23) zatkli v súvislosti vo sériou smrteľných strelieb v uliciach mesta Phoenix v americkom štáte Arizona, ktoré si za obdobie vyše jedného roka vyžiadali deväť ľudských životov. V pondelok miestneho času túto správu potvrdil mestský policajný šéf Jeri Williams, píše agentúra DPA.Šerif uviedol, že podľa presvedčenia orgánov sa Saucedo podieľal na 12 rôznych prípadoch, ktoré sa stali od augusta 2015 do júla 2016. Výstrely boli vypálené v nočných hodinách aj z vozidla.povedal Williams.Mnohé obete boli zastrelené v obytných štvrtiach s prevažne hispánskymi obyvateľmi, uviedli miestne médiá.Saucedo už strávil vo väzbe niekoľko týždňov za vraždu muža z roku 2015, ktorý bol zastrelený z idúceho auta, informoval policajný šéf.V pondelok Sauceda znovu zadržali a umiestnili do väznice v okresnom meste Maricopa v štáte Arizona, a to za ďalších 26 ťažkých zločinov vrátane mnohonásobnej vraždy, napadnutia s priťažujúcimi okolnosťami a incidentov streľby z idúceho auta.vyhlásil Williams.Podľa prokurátora okresu Maricopa Billa Montgomeryho dostali orgány v priebehu vyšetrovania 3300 rôznych informácií od občanov.Úrady uviedli, že v súčasnosti si ešte nie sú istí Saucedovými motívmi a takisto nevedia ani to, či mal nejakých spolupáchateľov.