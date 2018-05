Seriál Diamantovej ligy tak ako vlani v nezmenenej podobe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program DL:



4. mája Dauha (Katar)

12. mája Šanghaj (Čína)

26. mája Eugene (USA)

31. mája Rím (Tal.)

7. júna Oslo (Nór.)

10. júna Štokholm (Švéd.)

30. júna Paríž (Fr.)

5. júla Lausanne (Švajč.)

13. júla Rabat (Mar.)

20. júla Monte Carlo (Monako)

21. a 22. júla Londýn (V. Brit.)

18. augusta Birmingham (V. Brit.)

30. augusta Zürich (Švajč.) - finále

31. augusta Brusel (Belg.) - finále

Dauha 3. mája (TASR) - Už deviaty ročník seriálu atletickej Diamantovej ligy sa začína v piatok v katarskej Dauha. Na štadióne Suhaima bin Hamada sa prvýkrát rozdelia aj prémie za umiestenia, dovedna sa v DL bude v 32 disciplínach bojovať takmer až o 9 miliónov dolárov.V seriáli sa oproti vlaňajšku nič nezmenilo, zostalo 12 základných mítingov, na ktorých bude v disiciplínach DL bodovať najlepšia osmička. Na základe konečného poradia osem najlepších, v niektorých až 12, postúpi do finále, a v ňom sa budú rozdeľovať konečné prémie, 30. augusta v Zürichu a o deň neskôr v Bruseli. Každý finálový víťaz si vyslúži 50-tisíc dolárov, diamantovú trofej a zelenú kartu na MS.Zarábať sa bude na každom mítingu, od 10.000 pre víťaza až po 1000 pre ôsmeho. Najčastejšie zvíťazil celkove v disciplíne francúzsky skokan o žrdi Renaud Lavillenie, len raz, a to vlani, zlyhal, keď trofej patrila Kendrickovi z USA. Po šesť triumfov medzi ženami patria guliarke Valerie Adamsovej (N. Zél.) a diskárke Sandre Perkovičovej (Chorv.), ktorá získala aj najviac, až 38 víťazstiev na mítingoch DL.V histórii seriálu si z prémií ukrojili Slováci len málo, v nadchádzajúcej by sa mohol objaviť na niektorých pretekoch najmä šprintér Ján Volko, či však bude o neho v nabitej konkurencii schopnej behať stovku pod 10 sekúnd záujem, je otázne. Vlani sa medzi elitou zo Slovákov nikto neobjavil, v histórii deviati, trojskokanka Dana Velďáková (23 štartov), strednotratiarka Lucia Hrivnák Klocová (7), diaľkarka Jana Velďáková (4), trojskokan Dmitrij Vaľukevič (3), štvorstovkárka Iveta Putalová, osemstovkár Jozef Repčík, výškari Peter Horák, Matúš Bubeník a kladivár Marcel Lomnický (všetci 1). Najvýraznejšie bodované umiestenia dosiahli D. Velďáková, tretia v Londýne 2011 a 2015, a Lucia Hrivnák Klocová na 800 m v Londýne 2011.