Seriál Domček z kariet, v ktorom hrá K. Spacey, skončí šiestou sériou

Americký herec Kevin Spacey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. októbra (TASR) - Obľúbený americký dramatický seriál House of Cards (Domček z kariet), sa skončí šiestou sériou. Oznámila to v pondelok on-line streamovacia televízia Netflix len niekoľko hodín po tom, čo herec Anthony Rapp obvinil zo sexuálneho obťažovania hviezdu seriálu Kevina Spaceyho.Niekoľko zdrojov z prostredia Netflixu však podľa britského denníka Telegraph uviedlo, že rozhodnutie nesúvisí so spomínaným obvinením a bolo prijaté už dávnejšie. Hovorkyňa Netflixu potvrdila, že šiesta séria seriálu Domček z kariet, ktorý sa začal vysielať v roku 2013, bude posledná. Jej nakrúcanie už prebieha a premiéru bude mať na budúci rok. Spacey v seriáli stvárňuje kongresmana Franka Underwooda mstiaceho sa s pomocou svojej podmanivej manželky ľuďom, ktorí ho zradili.Netflix a produkčná spoločnosť Media Rights Capital vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrilizo správ týkajúcich sa Kevina Spaceyho. Predstavitelia oboch spoločností preto prišli v pondelok do Baltimoru, aby sa stretli s hercami a štábom.Anthony Rapp, ktorý je hviezdou televízneho seriálu Star Trek: Discovery, pre mediálnu spoločnosť BuzzFeed uviedol, že sa so Spaceym zoznámil v roku 1986, keď obaja účinkovali na Broadwayi. Rapp mal vtedy 14 rokov a Spacey 26. Rapp tvrdí, že ho Spacey pozval do svojho bytu na večierok, na ktorého konci ho zvalil na posteľ, obkročmo sa na neho posadil a dával mu sexuálne návrhy. Rappovi sa však podľa svojich vlastných slov podarilo Spaceyho zbaviť.napísal Spacey.Slávny herec zároveň uviedol, že aby rozptýlil špekulácie o svojom súkromí, ktoré si vždy chránil, rozhodol sa v súvislosti s Rappovým obvinením priznať, že je bisexuál a mával vzťahy s mužmi i ženami, ale teraz sa rozhodol, že bude žiť ako gej.