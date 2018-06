SERIÁL: Hanlivé priezvisko sa dá vždy zmeniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 26. júna (TASR) - Priezvisko má silnú výpovednú hodnotu. Môže evokovať silu, ale zároveň zhadzovať, či ponižovať jeho nositeľa. Platí však aj to, že čo bolo prijateľné v minulosti, stalo sa po dvesto rokoch nadávkou alebo vulgárnosťou. S vývinom jazyka sa totiž postupne menil aj význam slov.Hanlivé priezviská z minulosti ako Mastihuba, Strašifták, Prdimucha, Pecivál či Trubiroh by sme už dnes hľadali ťažko. V súčasnosti sa s úsmevom pozeráme na iné. K tým miernejším patrí napríklad nelichotivé pomenovanie pre ústa gamba. Lokálne sa používa aj ako nadávka. Gambovcov nájdeme na Slovensku i v Česku stále dosť. V minulosti bežné meno Buzna dnes prináša ich nositeľom v mužskom tvare posmech.myslí si etnologička Katarína Nádaská.Mnohé priezviská, s ktorými sa stretávame v starých matrikách, medzičasom zanikli. Najčastejšou príčinou bolo úmrtie posledného mužského nositeľa, čiže vymretie rodu po meči. Môže to však byť aj z dôvodu, že majiteľ ho nechcel. V starých matrikách Považskej Bystrice i Galanty sa nachádzalo kedysi priezvisko Hlupák. Dnes by sme ho v matrike už nenašli. Podobne je to aj s priezviskami Somár, Hovado či Sprostý. Nositelia si zmenili priezvisko na Prostý.objasňuje K. Nádaská.K hanlivým slovenským priezviskám možno zaradiť mená ako Prtko, Cundra, Géc, Sral či Šlapka. Tieto pomenovania sa tvorili najčastejšie metaforou, z pomenovania zvierat, rastlín alebo reálií blízkych vtedajšiemu človeku.dodáva Katarína Nádaská.Hovorí sa, že na každú boľačku existuje protijed. Záležitosť s nie práve pozitívne znejúcim priezviskom sa dá vyriešiť na okresnom úrade podľa trvalého pobytu, kde sa povoľujú zmeny mena a priezviska v prípade hanlivých výrazov, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.