SERIÁL: Varcholovcov zo severovýchodu SR zviditeľnil kráľ popartu

Andy Warhol, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Medzilaborce/Humenné 3. júna (TASR) – Varcholovcov zo severovýchodu Slovenska zviditeľnil kráľ popartu. Jeho rodičia Andrej a Júlia, rodená Zavacká, emigrovali z obce Miková v okrese Stropkov do Spojených štátov amerických, kde sa začala umelecká kariéra Andyho Warhola, ktorého dnes pod týmto menom pozná celý svet.Ako došlo k zmene jeho pôvodného priezviska, pre TASR vysvetlil zakladateľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach Michal Bycko.priblížil s tým, že svetoznámy umelec to neriešil a začal používať túto skrátenú verziu. Jeho bratia John a Paul, rovnako aj ich rodičia, si ponechali priezvisko Warhola, teda Varchola. Podľa jeho ďalších slov priamych príbuzných kráľa popartu už na Slovenku niet.poznamenal.Spomenul, že aj jeho kontaktovali viacerí menovci, aby si overili možné príbuzenské vzťahy so svetoznámym umelcom, ale ani raz sa nepotvrdili.zdôraznil Bycko. K menu kráľa popartu sa podľa jeho ďalších slov nie všetci 'Varholovci' stavajú úprimne.dodal.Umelkyňu Zoru Varcholovú, za slobodna Solejovú z Humenného síce Andy Warhol vo výbere profesie neovplyvnil, výtvarnému umeniu sa však až do súčasnosti venuje od základnej školy.poznamenala.Spojitosť svojho súčasného priezviska s kráľom popartu si uvedomuje odvtedy, odkedy ho používa.podotkla.zdôraznila. Spomenula, že túto spojitosť jej naposledy pripomenul jeden bratislavský policajt. Humenčanka Alexandra Harvanová, rodená Varcholová, ktorá sa venuje literatúre a knihám, cítila vplyv slávneho umelca hlavne v čase, keď vyrastala.spomenula s tým, že jej otec dlhodobo zbieral publikácie o tomto umelcovi a venoval sa aj výtvarnému umeniu.poznamenala.V detstve súvislosť svojho priezviska s kráľom popartu nepociťovala, pamätá si však na príhodu z prijímacích skúšok na žurnalistiku.povedala s úsmevom.