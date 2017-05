Sersen po zápase s USA: Hrali sa s nami ako s juniormi

Na snímke slovenskí hráči po prehre v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a USA. Sprava Marcel Haščák, tretí sprava Tomáš Matoušek a Andrej Kudrna. V Kolíne nad Rýnom, 14. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 14. mája (TASR) - Piata prehra v rade, druhá v priebehu 24 hodín a stále na konte iba kritické štyri body. Taký je rezultát šiesteho duelu slovenského tímu na hokejových MS. Hráči po zápase ťažko hľadali slová, ktoré by vysvetlili prehru 1:6 s USA, obranca Michal Sersen si výkon tímu nevedel vysvetliť.Slovenskí hokejisti by si v prípade bodového zisku proti USA definitívne zabezpečili zotrvanie v A-kategórii. K prípadnému víťazstvu či remíze v riadnom hracom čase však boli ďaleko. Američania od úvodných minút predvádzali sebavedomý výkon vyšperkovaný efektnými kombináciami, ktorými motali hlavy slovenskej defenzíve. Hráčom nebolo po zápase do reči. Sersen sa vyjadroval stručne, no výstižne. "" uviedol. Skúsený zadák súhlasne pokýval hlavou aj pri konštatovaní, že výkon proti USA nebol o nič lepší než deň predtým proti Rusku. "" prezradil Sersen.Slováci sa za stavu 0:2 dostali do zápasu gólom Martina Gernáta v 31. minúte, no keď sa zdalo, že sa herne chytili, inkasovali ďalšie góly a ich zápasové ambície sa zosypali. "" poznamenal kapitán SR Vladimír Dravecký. Slováci si ani po predposlednom zápase na šampionáte ešte nemôžu povedať, že sú zachránení. Prehrou s USA definitívne prišli o postupovú nádej a záchranu ešte istú nemajú. "" poznamenal Dravecký.