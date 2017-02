Sersenovi sa výkon Slovana nepozdával: Rozlúčiť sa chceme výhrou

Na snímke hráči Slovana, Michal Sersen (prvý sprava). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. februára (TASR) - V predposlednom zápase sezóny KHL 2016/17 si hokejisti Slovana Bratislava pripísali víťazstvo nad Medveščakom Záhreb 5:4 po predĺžení. Hoci vždy v stretnutí viedli, Záhrebčania však v oklieštenej zostave s pätnástimi hráčmi dokázali na každý gól súpera odpovedať a vyrovnať sa im podarilo necelú minútu pred koncom. Posledné slovo mal však predsa len Slovan, keď v predĺžení rozhodol Tomáš Kundrátek.V tomto stretnutí si Slovan a Medveščak vymenili domáce prostredie, pôvodne sa malo hrať v Záhrebe. Hoci "belasí" hrali na svojom ľade, v zápise o stretnutí boli vedení ako hostia.povedal po zápase obranca Michal Sersen.Necelých sedemtisíc divákov videlo deväť gólov, ale výkon Slovana nebol ideálny. Priznal to po zápase aj jeho kapitán:Diváci čakali najmä zo "belasých" väčšie nasadenie, zvlášť po tom, čo súper nastúpil na zápas iba s torzom pôvodného kádra.skonštatoval reprezentačný obranca v službách Bratislavčanov.V hľadisku povzbudzoval svojich obľúbencov aj početný kotol fanúšikov Záhrebu, ktorí do Bratislavy dorazili tromi autobusmi. Prázdnych sedadiel na ZŠ Ondreja Nepelu však bolo v tomto stretnutí dostatok. Úplne iný obraz by mal ponúknuť stredajší rozlúčkový zápas sezóny s rovnakým súperom.hovorí Sersen.Tridsaťjedenročný obranca Slovana je jedným z hráčov, o ktorých sa hovorí, že by mohol v sezóne pokračovať v niektorom z klubov Tipsport Ligy. Sezónu začal neskôr ako ostatní hráči, keďže si doliečoval zranenie z MS a práve preto by si ju mohol predĺžiť.prezradil Michal Sersen.