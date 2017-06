Seržant Pepper je po 50 rokoch opäť na prvom mieste rebríčkov

Paul McCartney Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 3. júna (TASR) - The Beatles sa vrátili na prvú priečku UK Albums Chart, rebríčka najpredávanejších hudobných albumov na území Spojeného kráľovstva, so svojím titulom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ktorý vyšiel pred 50 rokmi. Informuje o tom magazín New Musical Express (NME).Ôsmy štúdiový album liverpoolskych "" bol pri tejto jubilejnej príležitosti - 26. mája - vydaný v reedícii vrátane luxusnej verzie so stereo mixami, množstvom dosiaľ nezverejnených alternatívnych verzií piesní i s dokumentárnym filmom. Nahrávka bola tiež zremasterovaná z pôvodných pásov." vyhlásil Paul McCartney, bývalý hráč na basovú gitaru v The Beatles.Platňa z roku 1967 tiež dobyla vrchol rebríčka Official Vinyl Albums Chart; celkovo sa z jej najnovšej reedície predalo do piatku 37.000 kópií vo všetkých formátoch. Ide o najlepšie predávajúci sa štúdiový album v Spojenom kráľovstve vôbec, uvádza NME. Celosvetovo sa z neho predalo 32 miliónov kusov.