SES Tlmače podpísali kontrakt na dodávku kotla do Česka

Tlmače 5. mája (TASR) - Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače (SES) dnes podpísali kontrakt s českou spoločnosťou Synthesia, a.s., Pardubice, členom skupiny Agrofert, na dodávku kotla pre Teplárnu Zelená Louka. SES uspeli vo verejnej súťaži na projekt, dodanie a inštaláciu kotla na spaľovanie hnedého a čierneho uhlia so spoluspaľovaním biomasy v cirkulujúcej fluidnej vrstve, s výkonom 80 ton pary za hodinu. Projekt, ktorého cieľom je ekologizácia energetického zdroja Teplárna Zelená Louka, bude realizovaný v období rokov 2017 až 2019.Získanie kontraktu v Českej republike je pre strojárne v krátkom čase druhou zákazkou na českom trhu, kde pred necelými dvoma rokmi dokončili výstavbu nového fluidného kotla s výkonom 125 ton pary za hodinu pre Energetiku Třinec.povedal Martin Paštika, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SES Tlmače. Podľa jeho slov pri použití cirkulačného fluidného spaľovania v tomto projekte nebude potrebná ďalšia technológia odsírenia, čo prináša popri nižších investičných nákladoch, aj zníženie budúcich prevádzkových nákladov pre investora.SES, a.s., Tlmače sú dodávateľom kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne. Skupina zamestnáva zhruba 800 pracovníkov, čím sa zaraďuje k najväčším zamestnávateľom v regióne. Spoločnosť je so svojimi dodávkami v súčasnosti aktívna v Európe, na Blakáne, v Turecku, ale aj v Južnej a Latinskej Amerike, najmä v Brazílii a na Kube. Od marca 2017 je majoritným akcionárom SES, a.s., spoločnosť EP Industries, a.s.