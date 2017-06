Sessions má dôveru v Muellera ohľadom vyšetrovania kremeľskej kauzy

Na archívnej snímke Jeff Sessions. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. júna (TASR) - Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions tvrdí, že má "dôveru" v Roberta Muellera, špeciálneho prokurátora, ktorý bude viesť nezávislé vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb, ako aj možnej spolupráce medzi Moskvou a Trumpovým volebným tímom.Sessions to vyhlásil na včerajšom napäto očakávanom senátnom vypočúvaní, uvádza agentúra DPA. Zdôraznil, že nevedel, či sú správy o tom, že Trump zvažuje Muellerovo prepustenie, pravdivé. Podľa vlastných slov Sessions "nemal žiadne podklady, na základe ktorých by sa mohol uistiť o platnosti" týchto špekulatívnych tvrdení.Sessions ďalej uviedol, že Muellera, bývalého riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), pozná už roky. Sessions zároveň poprel, že sa zúčastnil na tajnom stretnutí s ruskými predstaviteľmi vo Washingtone. Správy o akejkoľvek postrannej dohode uzavretej s Kremľom sú "odporným klamstvom", dodal.Sessions vyhlásil, že nevie, či americký prezident Donald Trump disponuje nahrávkami s bývalým šéfom FBI Jamesom Comeym. Sessions odporučil Trumpovi, že FBI potrebuje "nový štart".Námestník ministra spravodlivosti Rod Rosenstein predtým senátny výbor ubezpečil, že Mueller bude mať "plnú nezávislosť" pri vyšetrovaní a niet dôvodu na jeho odvolanie.Sessions vypovedal pred výborom Senátu pre dohľad nad tajnými službami, ktorý nezávisle od špeciálneho prokurátora vyšetruje údajné "krememeľské úklady". Verejné vypočúvanie sa konalo na osobnú žiadosť Sessionsa.